Aguirre lamenta gol no fim, mas vê empate 'excelente' para o Inter

"Acho que foi um bom jogo, muito intenso, bem jogado. Sempre com dois times que aspiram ganhar a Libertadores. E o empate foi bom. Se me falassem antes do jogo que seria um empate em 2 a 2, eu assinaria na hora. Por tomar um gol no último segundo, fica uma tristeza, mas o resultado foi excelente", declarou o treinador.

Com o resultado, o Inter volta para casa com a vantagem de poder se classificar com empate por 0 a 0 ou 1 a 1 na partida da próxima quarta-feira. Aguirre celebrou esta possibilidade e avaliou que o Inter precisa apenas repetir o que fez no jogo de ida do Independência. "O time teve personalidade. Por um momento, sofremos, sempre acontecem situações difíceis. Mas o time mostrou um bom jogo. Volto para Porto Alegre com uma sensação boa e ainda, obviamente, teremos 90 minutos pela frente, na nossa casa, com a torcida apoiando", lembrou.

O treinador surpreendeu na escalação, ao deixar de fora nomes de destaque, como D'Alessandro e Valdivia, que não estavam 100% após a decisão do Gaúcho. E a postura parece ter agradado os outros atletas do elenco. "Hoje (quarta), mais do que nunca, o Diego (Aguirre) confirmou que confia em todo mundo. Todo mundo sabe da importância do D?Alessandro, mas hoje não estava 100% para jogar todo o jogo, então entrou o Alex", exaltou o zagueiro Juan.