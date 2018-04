Aguirre mantém 3-5-2 e testa Taiberson entre os titulares do Inter Em preparação para o duelo com o Avenida, quarta-feira, pelo Campeonato Gaúcho, o técnico Diego Aguirre manteve o esquema 3-5-2 no time do Internacional no treino desta segunda-feira e esboçou a equipe com Taiberson entre os titulares, em substituição a Aránguiz.