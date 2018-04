Aguirre minimiza derrota do Inter e avisa: 'A prioridade é quarta' O Internacional foi atropelado pelo Atlético-PR na estreia do Campeonato Brasileiro, por 3 a 0, no domingo, mas ninguém no clube pareceu se importar muito com o resultado. A equipe vive ótima fase depois do título gaúcho, conseguiu um bom resultado na ida das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético-MG e na quarta-feira vai decidir em casa uma vaga na próxima fase do torneio.