Aguirre não revela time, mas confirma força máxima do Atlético-MG contra o URT

O meia argentino ficou mais de um mês parado e teve o nome ventilado em uma possível negociação com o atacante Fred do Fluminense na última semana. O jogador, no entanto, disse que gostaria de continuar no Atlético-MG. No duelo deste domingo, começará no banco de reservas.

Aguirre não confirmou a escalação da equipe. Garantido na primeira colocação do Grupo 5 da Libertadores, o Atlético-MG pode se concentrar exclusivamente ao Estadual e, por isso, a tendência é que entre em campo com os titulares. Para escalar os 11, Aguirre tem dois problemas: o atacante Carlos, que machucou o tornozelo na goleada por 4 a 0 sobre o Melgar e foi vetado, e o volante Leandro Donizete, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com o problema no meio-campo, Aguirre tem como opção manter o esquema com três volantes e escalar Eduardo ou arriscar uma formação ofensiva com Clayton. O lateral Douglas Santos foi poupado do treino de sábado, mas viajará para a partida.

O goleiro Giovanni, o lateral Patric e o atacantes Luan e Hyuri seguem em tratamento no departamento médico. A provável escalação do Atlético para a partida terá: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Rafael Carioca, Júnior Urso e Cazares; Robinho, Clayton e Lucas Pratto.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Uilson.

Laterais: Marcos Rocha, Douglas Santos, Carlos César e Mansur.

Zagueiros: Leonardo Silva, Erazo, Tiago e Edcarlos.

Volantes: Rafael Carioca, Júnior Urso, Eduardo e Lucas Cândido.

Meias: Cazares e Dátolo.

Atacantes: Robinho, Clayton, Lucas Pratto, Pablo e Capixaba.