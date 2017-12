Aguirre promete manter Atlético-MG ofensivo e elogia elenco

O técnico Diego Aguirre viveu nesta semana seus primeiros dias de trabalho à frente do Atlético-MG e se mostrou satisfeito com o que viu. Após conhecer o elenco e aplicar seus métodos neste contato inicial com os atletas, o uruguaio fez questão de elogiar a atitude de seus comandados.

"Esta primeira semana foi muito boa. Gostei muito, fundamentalmente, da atitude dos jogadores, tentando dar tudo de si em cada treino, e estou feliz por isso. Utilizar este centro de treinamento a cada dia e a cada treino é maravilhoso e motivador para todos. Então, foi uma semana excelente", comentou nesta sexta-feira.

Aguirre realizou seu primeiro trabalho como técnico no futebol brasileiro no ano passado, quando comandou o Internacional e o levou às semifinais da Libertadores. Ele mostrou ser um técnico que trabalha bem com a base e monta equipes seguras, mas não exatamente alguém que preza pelo estilo ofensivo. No Atlético-MG, no entanto, o uruguaio prometeu incorporar esta característica.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Precisamos ter um time ofensivo, com convicção, que pressione o adversário e não tome muito gols. O fundamental é ter um time equilibrado. O Atlético-MG tem grandes jogadores e podemos fazer um futebol bonito, moderno e conseguir nossos objetivos. Não gosto muito de falar previamente das competições, gosto que o time fale no campo. Estamos trabalhando muito e confiamos que a equipe terá uma resposta muito positiva porque a motivação de todos é grande", analisou.

O primeiro teste de Aguirre à frente do Atlético-MG será na Florida Cup, competição de pré-temporada que acontece nos Estados Unidos, e a estreia será na próxima quarta-feira, contra o Schalke 04. "Estamos próximos de viajar para os EUA, onde teremos jogos importantes, contra rivais difíceis, e acho que vai ser uma boa oportunidade para testar o time e o nível de rendimento de cada jogador", disse o treinador.