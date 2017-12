Aguirre promete que derrota servirá como aprendizado ao Atlético-MG

O técnico Diego Aguirre avaliou que a derrota do Atlético Mineiro por 2 a 0 para o Flamengo, na noite de quarta, no Mineirão, deve servir de aprendizado aos seus jogadores para a sequência da temporada. Para ele, o tropeço freia qualquer euforia com o time neste início de ano e deixa lições para a disputa da Copa Libertadores, o principal objetivo do time em 2016.

"Não éramos os melhores há uma semana e nem somos os piores agora. Nosso grande objetivo começa em 15 dias e temos que trabalhar muito para isso. Imagina se essa derrota fosse no primeiro jogo da Libertadores? Aí seria um desastre", afirmou o treinador.

Vice-campeão brasileiro em 2015, o Atlético-MG iniciou 2016 empolgando o seu torcedor ao faturar o título da Florida Cup, torneio amistoso disputado nos Estados Unidos, com vitórias sobre Schalke 04 e Corinthians, e atraiu pouco mais de 30 mil torcedores ao Mineirão na última quarta, mas acabou sendo derrotado.

Após a queda diante do Flamengo, o Atlético volta a jogar no próximo domingo, quando vai estrear no Campeonato Mineiro diante do Uberlândia, fora de casa, no Parque do Sabiá.