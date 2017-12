Aguirre relaciona reforços do Atlético-MG para Florida Cup e deixa André em BH

O centroavante André, que retornou de empréstimo do Sport e tem futuro incerto no clube, ficou em Belo Horizonte. Ele treinará sob o comando do preparador físico Luiz Otávio Kalil, ao lado de Aleksander, Carlos César, Gabriel, Jesiel, Tiago Pagnussat, Yago, Pablo e Henrique.

No total, 24 jogadores foram inscritos pelo técnico Diego Aguirre no torneio norte-americano. O embarque da delegação alvinegra acontecerá às 19h deste domingo, no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte.

O Atlético-MG estreia na quarta-feira contra o Schalke 04, da Alemanha, e no domingo encara o Corinthians, no duelo entre o vice e o atual campeão brasileiro.

Confira os relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Giovanni, Uilson.

Laterais: Marcos Rocha, Patric, Douglas Santos, Mansur.

Zagueiros: Leonardo Silva, Jemerson, Edcarlos, Erazo.

Volantes: Leandro Donizete, Rafael Carioca, Lucas Cândido, Eduardo.

Meias: Dátolo, Giovanni Augusto, Dodô, Cazares.

Atacantes: Lucas Pratto, Luan, Thiago Ribeiro, Hyuri, Carlos.