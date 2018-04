Aguirre saca Cazares e escala Dátolo no Atlético-MG em treino para semifinal O técnico Diego Aguirre sinalizou que deverá promover uma mudança no meio-campo do Atlético para a semifinal do Campeonato Mineiro, neste sábado, às 16 horas, contra a URT, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O treinador sacou Cazares e colocou Dátolo na equipe titular no treino realizado na tarde desta quinta-feira.