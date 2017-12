Aguirre saca Giovanni Augusto e escala Dátolo no Atlético-MG

Depois de exibir bom futebol no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04, na estreia da Florida Cup, na última quarta-feira, Dátolo foi escalado entre os titulares do Atlético-MG no treino que a equipe realizou nesta sexta, em Boca Raton, nos Estados Unidos.

O meia argentino foi escalado pelo técnico Diego Aguirre no lugar de Giovanni Augusto e poderá ser a principal novidade na formação inicial do time que enfrentará o Corinthians, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio da Florida Atlantic University (FAU), em Boca Raton.

O treinamento ocorrido nesta sexta contou com a presença de alguns torcedores atleticanos, apesar do tempo chuvoso no local, onde o time titular foi escalado com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete e Dátolo; Luan, Pratto e Thiago Ribeiro.

Após a atividade desta sexta, o elenco atleticano fará o seu último treinamento visando o jogo contra o Corinthians na manhã deste sábado. No domingo, a equipe irá travar um duelo que reunirá os atuais campeão e vice-campeão nacional, com a diferença de que o time corintiano perdeu peças fundamentais do seu elenco, como Ralf, Renato Augusto, Jadson e Vagner Love, enquanto a diretoria atleticana conseguiu manter a imensa maioria do grupo de 2015 para esta temporada.