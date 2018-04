Aguirre treina o São Paulo com três zagueiros antes da Copa Sul-Americana

O técnico Diego Aguirre indicou que poderá usar uma formação com três zagueiros no São Paulo diante do Rosario Central, quinta-feira, na estreia na Copa Sul-Americana, na Argentina. No treino desta segunda-feira, nos 15 minutos iniciais abertos à imprensa, o treinador escalou onze jogadores na linha, dentre eles, defensores na zaga.

Os escolhidos de Aguirre foram Régis, Éder Militão, Rodrigo Caio, Arboleda, Reinaldo, Jucilei, Petros, Liziero, Nenê, Valdívia e Tréllez. Um deles vai sair para a entrada do goleiro Sidão.

Se ele realmente optar por um esquema com três zagueiros, Petros e Valdívia disputam uma das posições no meio. Vale lembrar que Valdívia retornou aos treinos após se recuperar de um pequeno estiramento no músculo posterior da coxa esquerda sofrido na partida contra o São Caetano, pelas quartas de final do Paulistão. Por outro lado, se ele escolher uma linha de quatro jogadores na defesa, Régis deve perder o lugar.

O São Paulo viaja para a Argentina na manhã desta terça-feira. Será o primeiro confronto internacional do São Paulo nesta temporada. O elenco volta a treinar na quarta, véspera da partida. O jogo de volta acontece no dia 12 de abril, no Morumbi.