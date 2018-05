Aidar justifica retorno de Kaká: 'É alfabetizado e tem todos os dentes'

SÃO PAULO - O sonho do São Paulo em conseguir repatriar Kaká não é novidade. Nesta segunda-feira, o novo presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, justificou o desejo de forma alternativa. Ao invés de ressaltar as qualidades do meia do Milan dentro de campo, o mandatário destacou outras características do jogador em tom de provocação.

"Gostaria muito de ter o Kaká de volta. Tem a cara do São Paulo, alfabetizado, tem todos os dentes na boca, fala bem, joga bem, faz gols, mas não tem como competir com os árabes e os chineses. Se der para trazer, esse é um jogador que cai feito uma luva no São Paulo", disse o presidente à Rádio Bandeirantes. O dirigente não justificou de forma direta para quem estava dando o recado.

A especulação de um retorno de Kaká ao São Paulo surgiu depois da eleição de Aidar na semana passada. Após decepcionante passagem pelo Real Madrid, o meia vai ficar emprestado ao Milan até o fim desta temporada. Na imprensa internacional, comenta-se que o brasileiro, que nesta terça-feira completa 32 anos, já tem acordo com uma equipe de futebol dos Estados Unidos. O Milan e Kaká não se pronunciaram sobre o assunto.