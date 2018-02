Aílton ameaça deixar o Werder Bremen O atacante brasileiro Aílton ameaçou, nesta segunda-feira, deixar o Werder Bremen, caso a equipe não consiga classificação para a Copa da Uefa. No sábado, o Werder Bremen foi surpreendido, ao ser derrotado, em seu estádio, por 2 a 1, pelo Hannover. A equipe soma 37 pontos e está na sétima colocação. Com esta posição na tabela o Werder Bremen poderá disputar a Copa Intertoto, classificatória para a Copa da Uefa. Aílton, com 16 gols, lidera a artilharia do Campeonato Italiano. "Se o Werder não se classificar, não posso me imaginar mais uma temporada.?