Aílton assina contrato com time turco O centroavante Aílton, ex-Guarani, acertou sua transferência do Schalke 04, da Alemanha, para o futebol da Turquia. Nesta quinta-feira, o brasileiro assinou contrato com o Besiktas, um dos clubes mais tradicionais do país, por duas temporadas, com opção para renovar por mais um ano. A equipe alemã receberá cerca de 3,65 milhões de dólares pelo negócio. ?Venho para um grande clube. Vamos ter uma equipe excelente e seremos campeões?, prometeu Aílton, que foi contratado para o lugar do norueguês John Carew, negociado com o Lyon, da França. Depois de sair do Guarani, Aílton jogou sete temporadas na Alemanha. Foram seis anos no Werder Bremen e um no Schalke 04, onde marcou 14 gols no último Campeonato Alemão.