Aílton coloca Bremen em 2º na Alemanha Com três gols do brasileiro Aílton, ex-atacante do Guarani, o Werder Bremen venceu o Bochum por 3 a 1, na abertura da 13ª rodada do campeonato alemão, neste sábado, em casa. Com o resultado, o Bremen assumiu a vice-liderança com 31 pontos, enquanto Aílton disparou na artilharia da Bundesliga com 13 gols. O líder continua sendo o Stuttgart, que hoje derrotou o Hannover por 3 a 1. Os gols foram marcados por Imre Szabicz e Meissner (2). O Bayer Leverkusen, dos brasileiros Lúcio, Juan e França empatou fora de casa com o Borussia Dortmund por 2 a 2. Os gols foram marcados por Gambino (2) para o Borussia e Neuville e Babic para o Leverkusen. No clássico da rodada, o Bayern de Munique conseguiu sua segunda vitória consecutiva, diante do 1860 Munique, por 1 a 0, fora de casa. O gol foi do holandês Roy Maakay. A rodada será completada amanhã com Kaiserslautern x Hertha Berlim e Freiburg x Eintracht Frankfurt.