Aílton decide defender seleção do Catar O atacante brasileiro Aílton, do Werder Bremen, aceitou a oferta do Catar e vai se naturalizar para defender a seleção do país nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O jogador, que atuou no Brasil pelo Guarani e é artilheiro do Campeonato Alemão, com 20 gols, poderá estrear no dia 31 diante da Jordânia. Aílton deve acertar um contrato até 2006, recebendo US$ 1,25 milhão por ano, mais US$ 400 mil de bônus.