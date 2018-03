Aílton desanimado com ida para Schalke Alguns meses atrás, Aílton ficou feliz da vida com a oferta que recebeu do Schalke04 para transferir-se para lá a partir de junho. Agora, a poucas semanas de conquistar o título alemão com o Werder Bremen, o centroavante brasileiro já não mostra muito entusiasmo com a troca de ares. Em entrevista nesta segunda-feira, o artilheiro da Bundesliga, com 25 gols, abriu o jogo e disse que não espera grandes emoções na nova casa. "Pelo que soube até agora, a cidade é um desastre", ponderou. "Parece que não é muito bonita e que há poucas opções de diversão para jovens", comentou Aílton, de 30 anos. Embora ainda nem tenha saído do Werder, o goleador já fala em voltar, para encerrar sua experiência européia em Bremen mesmo. "Pode ser que eu continue a morar em Bremen e apenas jogue no Schalke", avisou. "Porque minha obrigação é a de trabalhar e fazer gols lá", reforçou. "Gosto do norte da Alemanha." Contusão - O volante Flávio Conceição será baixa do Borussia Dortmund pelo menos por três semanas. O brasileiro sofreu estiramento muscular, domingo, nos 4 a 1 sobre o Wolfsburg. Flávio, de 29 anos, foi emprestado pelo Real Madrid por uma temporada. Até agora, jogou só 8 partidas, porque teve outros problemas médicos.