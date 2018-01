Aílton deve ir para o Schalke, diz jornal Artilheiro isolado do Campeonato Alemão com sete gols, o atacante brasileiro Aílton, do Werder Bremen, já é cobiçado por outros clubes alemães. Nesta terça-feira, a edição do jornal ?Bild? garantiu que na próxima temporada o jogador vai atuar no Schalke 04. Segundo nota, o atleta de 30 anos já teria assinado com a equipe rival, uma vez que seu contrato com o Werder termina em junho de 2004.