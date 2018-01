Aílton duela com goleiro na Alemanha Um duelo entre o artilheiro da competição e o goleiro menos vazado marca a nona rodada do Campeonato Alemão, neste sábado. De um lado, o Werder Bremen, líder ao lado do Bayer Leverkusen, com 19 pontos. Do outro, o Stuttgart, terceiro colocado, com 18. Além do confronto entre o centroavante brasileiro Aílton, seis gols no campeonato, e Timo Hildebrand, do Stuttgart, há 825 minutos sem sofrer um gol. "É um jogo importante porque temos de vencer para continuar na liderança. Além disso, terá um ingrediente interessante, que é o meu duelo particular com o goleiro menos vazado. É um jovem que está fazendo um excelente campeonato. Mas vou tentar manter meu bom retrospecto contra ele e quebrar este tabu", disse Aílton. O brasileiro tem sorte contra Hildebrand. Na temporada passada, marcou dois gols na vitória do Werder Bremen sobre o Stuttgart (3 a 1). Mas as ambições de Aílton não se limitam apenas ao time. "Sei que o Parreira é um treinador que observa todos os campeonatos europeus e, por isso, tenho que continuar me destacando para merecer uma chance na seleção", afirmou o jogador. Demais jogos deste sábado: Wolfsburgo x Hansa Rostock, Borussia Moenchengladbach x Bayern de Munique, Hertha Berlin x Bayer Leverkusen, Colonia x Freiburg, Munique 1860 x Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund x Hannover.