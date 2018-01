Ailton e Élber marcam pelo Alemão Com três gols do brasileiro Ailton e um do francês Micoud, o Werder Bremen não teve dificuldades para bater o Nuremberg por 4 a 1, nesta terça-feira, pela quarta rodada do Campeonato Alemão. Em Munique, Élber, outro brasileiro, foi um dos destaques do Bayern na partida contra o 1860 Munique, ao marcar um dos gols na vitória de 3 a 1. O peruano Pizarro e o bósnio Salihamidzic fizeram os outros dois gols. O Hertha Berlin foi surpreendido em casa pelo Borussia Moenchengladbach, por 2 a 1. Bochum e Borussia Dortmund ficaram no 0 a 0. Nesta quarta-feira, outros cinco jogos completam a rodada: Wolfsburg x Hamburgo, Hanover 96 x Energie Cottbus, Hansa Rostock x Bayer Leverkusen, Stuttgart x Schalke 04 e Kaiserslautern x Arminia.