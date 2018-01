Aílton é eleito o melhor na Alemanha O atacante brasileiro Aílton, do Werder Bremen, foi eleito nesta segunda-feira o melhor jogador da primeira metade do Campeonato Alemão. Artilheiro isolado da competição, com 13 gols, o ex-jogador do Guarani recebeu 22,6% dos votos em pesquisa feita pela revista alemã Kicker. O segundo colocado foi o vice-campeão mundial Ballack, do Bayern de Munique (17,6%). Apesar do prêmio, Aílton recebeu uma má notícia nesta segunda-feira. Ele será multado pela direção do Werder Bremen por faltar à reapresentação do elenco depois da folga de fim de ano. ?Essa é uma situação insatisfatória para nós. Mas estamos acostumados que Aílton não volte pontualmente das férias no Brasil?, disse o técnico da equipe alemã, Thomas Schaaf.