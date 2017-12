Aílton e Ewerthon são destaques no Alemão Com um gol do atacante Aílton, de pênalti, o Werder Bremen bateu o Kaiserslautern por 1 a 0, neste domingo, e segue na liderança do Campeonato Alemão, com 48 pontos. Foi o 19º gol do artilheiro brasileiro. Em outro jogo da rodada, o Dortmund derrotou o Munich 1860 por 2 a 0, com dois gols do também brasileiro Ewerthon.