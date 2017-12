Aílton faz promessa pelo título do Werder O atacante brasileiro Aílton, do Werder Bremen, da Alemanha, disse que vai se casar em um campo de futebol com sua noiva, Rosália, caso a equipe torne-se campeã nacional na atual temporada. O ex-jogador do Guarani, de Campinas, e sua noiva mexicana estão juntos há seis anos e têm duas filhas. Ele já prometeu algumas vezes se casar com Rosália, mas na hora H, recua. "Se eu conquistar o título alemão, aí eu e Rosália nos casaremos dentro do campo e todos os torcedores do Werder já estão convidados", disse Aílton à revista Bunte. Atualmente, o Werder Bremen é o líder da Bundesliga, com nove pontos de vantagem sobre os principais concorrentes, o Bayern de Munique e o Stuttgart. Aílton, que no final da temporada vai se transferir para o Schalke 04, encabeça a tabela de artilheiros com 19 gols.