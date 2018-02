Ailton faz Schalke encostar no Bayern O atacante brasileiro Ailton fez o Schalke 04 enfim alcançar o Bayern de Munique na liderança do Campeonato Alemão. É que ele marcou o gol da vitória de sua equipe sobre o Borussia Dortmund por 1 a 0, na casa do adversário. Com os três pontos, o Schalke empatou em pontos com o Bayern, mas perde no saldo de gols (13 contra 5). Os dois times somam 33 pontos e tem três de vantagem sobre o terceiro colocado, o Stuttgart. No outro jogo deste domingo, fechando a 16.ª rodada, o Kaiserslautern (12.º, 20 pontos) venceu o Mainz (11.º, 22 pontos) por 2 a 0, com gols de Abel e Kosowski.