Ailton já pensa em deixar o Schalke O atacante brasileiro Ailton pensa em deixar o Schalke 04 no final de 2006, quando termina seu contrato com o time alemão. "Ao término do meu contrato, contempla-se uma opção de acordo bilateral para o Schalke e para mim, mas não a utilizarei", disse o atacante, em entrevista ao jornal alemão Bild am Sonntag. Aos 32 anos, Ailton diz que suas opções são o Qatar e o Japão.