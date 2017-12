Aílton leva Werder Bremen à liderança O Werder Bremen é o novo líder da Bundesliga, o Campeonato Alemão de futebol, com 36 pontos. Na abertura da 16ª rodada, neste sábado, o Werder venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 1, e contou com a derrota do Stuttgart, que era o líder invicto, com 33 pontos, para o Bayern Munique por 1 a 0. O brasileiro Aílton, artilheiro do campeonato com 15 gols, abriu o caminho para a vitória do Werder. Os outros gols foram marcados por Krstajic e Lisztes. Nowotny fez o único gol do Bayer Leverkusen. Já Makaay fez o gol da vitória do Bayern de Munique sobre o Stuttgart. Nos outros jogos de hoje, os resultados foram os seguintes: Hamburgo 4 x Friburgo 1, Bochum 1 x Eintracht 0, Kaiserslautern 0 x Schalke 2, Hansa Rostock 1 x 1 Colonia, Hertha 1 x 1 Munique 1860. Neste domingo, a rodada será complementada com Wolfsburgo x Hannover e Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund.