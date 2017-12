Aílton Lira vai treinar o Olímpia na A2 O Olímpia já definiu quem terá a responsabilidade de dirigir o time na Série A2 do Campeonato Paulista 2006: Aílton Lira, ex-meia de Ponte, Santos e São Paulo na década de 70. O novo treinador se apresenta no dia 13 de dezembro, ao lado do preparador físico Neca e o preparador Marcinho. Lira já trabalhou nas categorias de base de alguns clubes como Internacional de Limeira e União São João. Araçatuba - Caberá a Paulo Egídio, ex-ponta esquerda do Corinthians, a responsabilidade de dirigir o Araçatuba na Série A-2. O treinador já começou a trabalhar no clube e espera a chegada de reforços. Palmeiras B - O técnico Wilson Coimbra, que dirigiu o time que garantiu o acesso à Série A2 este ano não será o comandante na temporada 2006. Ele assumiu o cargo de coordenador das categorias de base do Palmeiras. O novo técnico é Marcelo Villar, ex-juniores do Barueri e de clubes cearenses, como o Itapipoca-CE e o Icasa-CE.