Aílton marca 14º gol no empate do Werder Com um gol de pênalti, o atacante Aílton abriu o placar para o Werder Bremen, que não conseguiu segurar o resultado e cedeu o empate diante do Bayern de Munique, com Pizzaro, neste sábado, por 1 a 1, pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. Foi o 14º gol do brasileiro, artilheiro do torneio. Com o resultado, a equipe somou 33 pontos e segue atrás do líder Stuttgart (35), que ficou no empate sem gols diante do Hamburgo. Nos demais jogos, o Wolfsburgo goleou o Kaiserslautern por 4 a 1, o Frankfurt empatou por 2 a 2 com o Hannover, o Friburgo venceu o Bochum por 4 a 2, o Hansa Rostock goleou o Munich 1860 por 4 a 1 e o Borussia Dortmund empatou por 1 a 1 com o Hertha Berlim. Colônia x Leverkusen e Schalke 04 x Borussia Moenchengladbach completam a rodada neste domingo.