Aílton marca 2 e Bremen lidera na Alemanha O brasileiro Aílton confirmou a fama de ?matador? e marcou dois gols na goleada de 4 a 0 do Werder Bremen sobre o Hertha Berlim, neste sábado, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. Com a vitória, o Bremen lidera o campeonato com 42 pontos, quatro a mais que o vice-líder, o Stuttgart, que também neste sábado venceu o Rostock por 2 a 0. Além de Aílton, marcaram para o Bremen, o francês Johann Micoud e o paraguaio Nelson Haedo. O Bayern de Munique apenas empatou por 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt e caiu para a terceira colocação na tabela de classificação. O atual campeão alemão, deu a impressão que iria golear. Abriu a contagem logo aos 40 segundos de jogo através de Roy Makaay, mas não manteve o ritmo. No final do primeiro tempo o Eintracht empatou com um gol de pênalti de Ervin Skela. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Bochum 1 x 0 Wolfsburg; Colônia 1 x 0 Borussia Moenchengladbach, 1860 Múnich 2 x 1 Kaiserslautern, Borussia Dortmund 0 x 1 Schalke 04. Neste domingo, mais dois jogos completam a rodada: Friburgo x Leverkusen e Hanover x Hamburgo.