Aílton marca 2 e Werder Bremen vence Com dois gols do atacante brasileiro Aílton, o Werder Bremen ganhou do Stuttgart por 3 a 1, neste domingo, e manteve a vice-liderança do Campeonato Alemão. Agora, a equipe tem 29 pontos, seis a menos que o primeiro colocado, Bayern de Munique. Na outra partida deste domingo pela 15ª rodada do Campeonato Alemão, o Schalke 04 derrotou o Hannover por 2 a 0.