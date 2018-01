Aílton marca e Schalke encosta no líder Com um gol do atacante brasileiro Aílton, o Schalke 04 derrotou o Werder Bremen por 2 a 1, neste sábado, e encostou no líder do Campeonato Alemão. A vitória deixou a equipe com os mesmos 37 pontos do Bayern de Munique, que ganhou do Hamburgo por 3 a 0, na sexta-feira, e leva vantagem no saldo de gols. Mais um brasileiro fez gol na rodada deste sábado do Campeonato Alemão. Foi Cacau, que marcou o terceiro na vitória do Stuttgart sobre o Mainz, por 3 a 2. Nos outros jogos do dia: Borussia Moenchengladbach 1 x 0 Arminia Bielefeld, Hansa Rostock 0 x 0 Freiburg, Nuremberg 1 x 3 Kaiserslautern e Wolfsburg 1 x 2 Borussia Dortmund. E no domingo, mais duas partidas completam a 18ª rodada: Hanover x Bayer Leverkusen e Bochum x Hertha Berlin.