Aílton pode defender o Catar na Copa Sem chances de ser lembrado pelo técnico Carlos Alberto Parreira, o atacante Aílton estuda uma oferta para obter nacionalidade e defender a seleção do Catar na Copa do Mundo de 2006. O próprio jogador do Werder Bremen, que é o artilheiro do Campeonato Alemão mas nunca vestiu a camisa do Brasil, confirmou nesta terça-feira o convite. ?Sim, é certo. Recebi uma oferta e estou estudando?, revelou Aílton, que vai trocar de time ao final da temporada: sai do Werder Bremen e vai para o Schalke 04. Segundo a imprensa alemã, o atacante brasileiro teria pedido 1 milhão de euros, e mais 400 mil euros anuais, para defender o Catar.