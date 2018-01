Aílton promete se casar no verão europeu O brasileiro Aílton, artilheiro do Werder Bremen, da Alemanha, com 16 gols, garante que agora vai se casar com a mexicana Rosalie, mãe de seus dois filhos. A notícia foi publicada hoje pelo jornal popular "Bild". Segundo o jornal, Aílton, que está passando férias no Ceará, já adiou duas vezes o casamento. Nas duas, alegou problemas com os documentos de Rosalie, que não teriam sido enviados à tempo pelo cartório mexicano ao Brasil. "No próximo verão europeu vou aproveitar a folga no campeonato alemão para me casar. Será uma grande festa e meu presente para a Rosalie será o título da Bundesliga?. Com 36 pontos, o Werder Bremen é o atual líder do campeonato alemão, que está em recesso de inverno até o final do mês.