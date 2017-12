Aílton quer disputar copa pela Alemanha Com 14 gols em 15 jogos e um dos ídolos da cidade de Bremen, o atacante brasileiro Aílton, do Werder, não descarta a possibilidade de se naturalizar para defender a seleção anfitriã do Mundial 2006. Líder da artilharia do Campeonato Alemão, o jogador aceitaria de pronto um convite do técnico Rudi Voeller. ?Um Mundial seria um sonho realizado?, disse em entrevista ao diário Express. ?Se o técnico Voeller um dia me chamar, só vou perguntar: onde é o treino? E vou direto para lá?, garantiu empolgado. Aos 30 anos e já contratado pelo Schalke 04 para a próxima temporada, o goleador não vê problema em uma possível troca de nacionalidade. ?Se estiver certo a minha convocação para participar do Mundial, será uma honra jogar pela Alemanha. Isso não me representaria nenhum problema. Na verdade, faz cinco anos que vivo e jogo em Bremen?, explicou. Rudi Voeller, como sempre, se mostrou reservado quanto a naturalização de jogadores estrangeiros e estima que seja necessária uma referência familiar com o país.