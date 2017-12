Aílton recebe multa recorde na Turquia O atacante Aílton, que jogou no Guarani no final da década passada, foi comunicado pela diretoria do seu time - o Besiktas, da Turquia -, nesta segunda-feira, que será multado por ter sido expulso na partida contra o Sivasspor, neste final de semana, por mais uma rodada do Campeonato Turco. O detalhe é que a multa é recorde no país: 100 mil dólares. O brasileiro recebeu o cartão vermelho aos 24 minutos do primeiro tempo, depois que fez uma falta por trás no jogador adversário. O Besiktas perdia o jogo por 1 a 0 e, na superação, conseguiu a virada para 3 a 1 com um jogador a menos. Desde que chegou na Turquia, no início desta temporada, Aílton não tem mostrado o bom futebol dos tempos em que jogava na Alemanha. Um dos problemas, segundo a imprensa local, é o relacionamento conturbado com o treinador do time, o ex-jogador francês Jean Tigana.