Ailton se une oficialmente a mexicana O atacante brasileiro Aílton, que joga no Schalke 04 e foi campeão da temporada passada pelo Werder Bremen, se casou hoje finalmente com sua mulher, a mexicana Rosalie, segundo o jornal alemão Bild. Ailton tentou oficializar a união por 6 vezes, mas a cerimônia teve de ser adiada porque os documentos não estavam em ordem. O atacante, que conheceu Rosalie quando jogava no México, tem duas filhas com ela. Ele havia anunciado, há uma semana, que a união tinha terminado.