Aílton tem oferta milionária do Catar O atacante brasileiro Aílton, que defende o Schalke 04, da Alemanha, recebeu uma oferta milionária do Al Arabi, clube do Catar onde já jogaram o alemão Effenberg e o argentino Batistuta. No contrato de dois anos, ele receberia US$ 3,4 milhões por temporada, mais um bônus de US$ 245 mil se jogar ao menos 20 partidas no período. Fora isso, o clube do Catar forneceria uma casa, um carro e dez viagens ao Brasil para Aílton e a família. E também está disposto a pagar US$ 4,6 milhões para conseguir sua liberação junto ao Schalke, com quem o brasileiro tem contrato até 2006. Revelado pelo Guarani, Aílton tem 31 anos e está há bastante tempo no futebol europeu. Ele chegou ao Schalke na temporada passada, depois de ter levado o Werder Bremen ao título do Campeonato Alemão de 2003/2004. Recentemente, Aílton chegou a aceitar uma proposta da Federação do Catar para se naturalizar e defender a seleção do país, mas a Fifa não permitiu o negócio. Atualmente em férias no Brasil, Aílton não se pronunciou sobre essa nova oferta do futebol do Catar. Mas o Schalke parece ter gostado da proposta, pois já faz planos de investir o dinheiro na contratação do atacante Kevin Kuranyi, que é brasileiro naturalizado alemão e defende o Stuttgart.