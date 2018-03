Aílton vai atrás de recorde na Alemanha O brasileiro Aílton quer entrar definitivamente para a história do Campeonato Alemão. Líder isolado da artilharia, o atacante do Werder Bremen sonha em bater o recorde de Gerd Muller, que marcou 40 gols na temporada de 1972. Aílton já marcou 22 gols em 24 partidas disputadas, sendo que ainda faltam 10 rodadas para acabar o campeonato. Apesar da dificuldade, o atacante de 30 anos não perde a esperança. Mesmo porque, seu time está muito bem, é líder e está perto do título alemão. ?Marquei muitos gols até o momento e, se conseguir continuar nesse ritmo, porque não poderia chegar até os 40 gols?, disse o brasileiro, que fez 2 na rodada passada.