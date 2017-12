Aílton volta a marcar na vitória do Werder O atacante brasileiro Aílton novamente ajudou o Werder Bremen a manter a liderança do Campeonato Alemão. Neste sábado, o artilheiro da Bundesliga marcou o seu 20º gol na vitória sobre o Borussia Dortmund por 2 a 0. O primeiro foi marcado por Ismael. O Werder soma agora 52 pontos e está sete pontos à frente do Bayern de Munique, que hoje derrotou o Wolfsburgo por 2 a 0. Nas demais partidas da 21ª rodada, o Munich 1860 bateu o Colônia por 3 a 1, o Frankfurt venceu o Borussia Moenchengladbach por 3 a 1, o Hamburgo ganhou do Bayer Leverkusen por 3 a 1 enquanto Bochum x Hansa Rostock e Stuttgart x Schalke 04 terminaram empatados sem gols.