Aimar não está "inteiro" para o duelo O único cérebro do elenco argentino que desembarcou nesta terça-feira à noite em Belo Horizonte não está em condições ideais para a partida desta quarta-feira contra o Brasil. O meia Pablo Aimar, do Valencia, quase não jogou nos últimos dois meses da temporada européia por causa de um problema no púbis e corre o risco de não agüentar o esforço no clássico. E Bielsa não tem outro jogador com as mesmas características no grupo que convocou. Aimar é o que os argentinos chamam de ?enganche?, o jogador mais criativo do meio-de-campo e que tem a missão de servir os atacantes e encostar neles para tentar as tabelas. Uma onda de contusões privou o treinador de contar com outros jogadores capazes de fazer essa função. O primeiro a ser descartado foi Verón. Ele passou por uma cirurgia de hérnia de disco e jogou muito pouco pelo Chelsea na reta final da temporada, por isso não foi nem convocado para as partidas contra Brasil e Paraguai (domingo, em Buenos Aires). O segundo a cair foi o canhoto D?Alessandro, do Wolfsburg. Ele chegou a ser convocado, mas teve de ser cortado por causa de um estiramento muscular na coxa esquerda. Como se não bastasse, poucos dias depois Bielsa perdeu Riquelme, que terminou a temporada jogando bem pelo Villarreal. O clube espanhol enviou um informe médico dizendo que o meia precisaria de repouso para resolver um problema no púbis e por isso ele também foi cortado. A posição de armador não é a única em que o treinador tem apenas um especialista no elenco. Mascherano, do River Plate, é o único volante estritamente de marcação do grupo. Cambiasso (Real Madrid) e Almeyda (Inter de Milão), que vinham sendo regularmente convocados, terminaram a temporada machucados e por isso não foram chamados. Para as duas posições, a primeira opção de Bielsa é o meia Lucho Gonzalez, do River Plate. Mas ele não é especialista em nenhuma dessas funções, porque não é um bom recuperador de bolas nem um homem de criação. No River, ele joga apoiando pela direita ou, às vezes, pela esquerda. É mais um jogador de força e fôlego do que de técnica. Semana passada, no único coletivo que comandou na preparação para o jogo desta quarta-feira, Bielsa ainda não contava com Mascherano e Lucho Gonzalez ? eles tinham jogado na véspera pelo River contra o Deportivo Cali, pela Libertadores. Por isso, foi obrigado a improvisar o zagueiro Coloccini na cabeça-de-área.