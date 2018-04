Ainda 100%, Vasco tenta manter embalo contra Resende

RIO - Com 100% de aproveitamento nos dois jogos disputados até agora, o Vasco busca nova vitória neste sábado, sobre o Resende, a partir das 21 horas, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Além da sequência de resultados positivos, o time ganhou uma motivação a mais: a permanência do zagueiro e agora capitão Dedé, ídolo da torcida vascaína, foi sacramentada na sexta-feira - ele está garantido pelo menos até o meio do ano.

Depois de perder alguns de seus principais jogadores na temporada passada, como Fernando Prass, Felipe, Juninho Pernambucano, Nilton e Alecsandro, o Vasco corria o risco de também ficar sem Dedé. O zagueiro estava sendo assediado pelo Corinthians, mas a diretoria vascaína conseguiu acertar a sua permanência, para alívio da torcida.

Desde o início da temporada, Dedé tem sido o capitão do time. No último jogo, a vitória sobre o Macaé, por 4 a 2, quarta-feira passada, em São Januário, ele voltou a balançar as redes, em cobrança de pênalti. Agora, com a definição sobre o futuro, o zagueiro terá mais tranquilidade para jogar e comandar o Vasco dentro de campo.

Outro líder do elenco vascaíno, o meia Carlos Alberto procura não deixar que o momento conturbado do Vasco nos bastidores, com problemas financeiros e atraso de salários, interfira no futebol do time. "Se mantivermos nossa postura, os adversários verão que estamos bem. O pessimismo já está do lado de fora", disse o jogador.