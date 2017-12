Ainda contundido, Nesta é dúvida para jogo contra Ucrânia O médico da seleção italiana, Enrico Castellacci, disse nesta terça-feira, que o zagueiro Alessandro Nesta tem poucas chances de se recuperar da contusão na coxa direita a tempo de disputar a partida de quartas-de-final, contra a Ucrânia, marcada para a próxima sexta. "Não será fácil, mas vamos tentar trazê-lo de volta à equipe o mais rapidamente possível. Amanhã (quarta) faremos mais exames". Nesta vem se ressentindo deste problema muscular há alguns meses. A contusão agravou-se na partida em que a Itália venceu a República Checa por 2 a 0, no encerramento da primeira fase da Copa, e o tirou do confronto com a Austrália, pelas oitavas-de-final. Se ele não puder atuar, a Itália terá problemas para compor sua defesa diante dos ucranianos, uma vez que Marco Matterazzi, expulso contra os australianos, tampouco poderá atuar. Nesta, de 30 anos, tem 77 participações pela seleção italiana, em que atua há dez anos. O único jogador com mais experiência, na equipe atual, é o capitão Fabio Cannavaro, com 96 jogos pela seleção.