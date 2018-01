Ainda em recuperação, Diego Costa volta a desfalcar o Atlético de Madrid

O atacante Diego Costa voltará a desfalcar o time do Atlético de Madrid. Ele ficará de fora do jogo contra o Las Palmas, neste domingo, em casa, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro naturalizado espanhol ainda não está 100% no processo de recuperação física, segundo revelou o técnico Diego Simeone neste sábado.

O jogador sofreu uma lesão muscular no fim de semana passado, contra o Girona, também pelo Espanhol. Por conta do problema físico, ele desfalcou o Atlético no duelo de terça, contra o Sevilla, pelas quartas de final da Copa do Rei - o rival avançou às semifinais.

Na sexta-feira, Costa voltou a trabalhar com os demais jogadores em campo. No entanto, ainda está em processo de recuperação. De acordo com Simeone, o atacante treinou bem na sexta e já mostrou evolução. Contudo, ainda precisa de mais tempo para se reabilitar completamente.

Se mantiver o ritmo de recuperação, o jogador deve voltar ao Atlético de Madrid na rodada seguinte do Espanhol, no confronto com o Valencia, em casa, no dia 4 de fevereiro.