Ainda há ingresso para final da Copa O torcedor ainda pode comprar ingressos para a final da Copa do Brasil, que acontece domingo, entre Corinthians e Grêmio. As entradas serão vendidas das 9 às 17 horas deste sábado nas bilheterias do Parque São Jorge. Domingo não haverá venda de bilhetes. A Federação Paulista de Futebol (FPF) não informou quantos ingressos ainda restam e nem os respectivos setores. A Polícia Militar deslocará 500 homens para garantir a segurança dos torcedores na partida. Para os torcedores que quiserem receber o ingresso em casa, de uma das empresas credenciadas pela FPF para este tipo de venda, ainda há opção de fazer a compra por telefone - números (11) 2550922 e 2592567. Paulista - Caso o Corinthians conquiste a Copa do Brasil, dificilmente os torcedores dividirão a Avenida Paulista, local utilizado para suas comemorações, com os cerca de 200 mil participantes da 5ª Parada Gay de São Paulo. O 7º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança da manifestação, prevê que a passeata em defesa dos direitos de homossexuais, bissexuais e transexuais, que começará na avenida Paulista às 14 horas, já terá seguido para o centro da cidade duas horas depois, antes, portanto, do término do jogo. Mais de mil policiais estarão garantindo a segurança do evento gay.