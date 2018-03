Ainda há ingressos para numeradas Dos 80 mil ingressos colocados à venda para o clássico de domingo, 40 mil já foram vendidos até o final da tarde de hoje. Os ingresso para as arquibancadas superiores dos setores vermelho e amarelo - destinados aos corintianos, estão esgotados. E os bilhetes para as arquibancadas superiores do setor azul - agora dividido entre torcedores santistas e corintianos, só podem ser encontrados no Estádio da Vila Belmiro, em Santos. Já os setores intermediário e térreo do estádio têm lugares disponíveis. As vendas foram suspensas em São Caetano, Santo André e São Bernardo, e prosseguem nos estádios do Morumbi, Pacaembu, Parque São Jorge e Vila Belmiro. Os preços variam de R$ 3,00 a R$ 20,00: arquibancada superior laranja , R$ 5,00 (R$ 3, 00 para estudantes e mulheres); arquibancada superior azul , R$ 10,00 (R$ 5,00 para estudantes e mulheres); cativa superior azul e vermelha, cativa inferior vermelha e cadeira inferior azul, R$ 10,00; e cadeira superior laranja e amarela, R$ 20,00. Para a Federação Paulista de futebol, o atual Campeonato Paulista é um dos melhores já realizados. Segundo Eduardo José Farah, a média foi de 3,68 gols por partida, a maior dos últimos 6 anos. Já o público ficou em 10.291 pessoas por jogo, o mais alto desde 1991.