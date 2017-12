Ainda há ingressos para o clássico O desânimo dos jogadores do Santos com a situação do Campeonato Brasileiro parece afetar também os torcedores do time da Vila Belmiro para o clássico deste domingo contra o Corinthians. Dos 28.900 ingressos colocados à venda, apenas 17.300 haviam sido comprados até esta sexta-feira à noite. Para os santistas, que ocuparão o tobogã (entrada pelo portão 25), foram disponibilizados 4 mil ingressos. Mesmo com poucos ingressos para a torcida do Peixe, ainda sobram entradas. A torcida corintiana deve reinar quase absoluta no Pacaembu, o que vai beneficiar o Timão na luta pelos três pontos e manutenção da liderança folgada do Campeonato Brasileiro. Tranqüilo também será para os policiais que farão a segurança no estádio. Na sede da Gaviões da Fiel, no Bom Retiro, a venda de ingressos tem sido fraca desde terça-feira. Procura maior, só pelos ingressos de arquibancada, a maioria já vendida. Na segunda-feira, quando os ingressos foram liberados para comercialização, uma longa fila se formou em frente aos guichês da Gaviões. O movimento também foi abaixo do esperado no Pacaembu, que na sexta-feira estava às moscas. Os ingressos continuarão a ser vendidos neste sábado nos postos do Parque São Jorge, Pacaembu, Morumbi, Ginásio do Ibirapuera, Canindé e Estádio Bruno José Daniel (Santo André). Todos eles abertos das 11h às 17h. A loja Pitta Sports (Rua Silva Bueno 1.156, no Ipiranga) abrirá também neste sábado, das 10h às 14h. Na Baixada Santista, apenas os guichês da Vila Belmiro estarão abertos, das 11h às 17h. Ainda há ingressos para todos os setores do Pacaembu: arquibancada, incluindo o tobogã: R$15 (meia-entrada: R$ 7); arquibancada especial: R$ 25 (meia-entrada: R$ 12); e numerada: R$ 30 (meia-entrada: R$ 15).