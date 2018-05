Ainda invicto, São Bento bate o Oeste em duelo paulista pela Série B

No duelo paulista pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o São Bento levou a melhor em cima do Oeste, ganhando por 1 a 0, com gol de Diogo Oliveira. O jogo foi realizado nesta tarde de sábado no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), deixando o time da casa ainda invicto, com nove pontos e perto do G-4 (zona de classificação à elite). A derrota manteve o Oeste com cinco pontos, há quatro jogos sem vencer e bem perto do Z-4 zona de rebaixamento.

O time da casa foi escalado por Paulo Roberto Santos com algumas mudanças justificadas pelo sistema de rodízio já programado anteriormente pela comissão técnica. O Oeste com novidade no comando técnico. Renan Freitas assumiu, outra vez, o comando no lugar de Roberto Cavalo, liberado com problemas familiares. Em campo, a volta do meia Mazinho, voltando após quase dois meses afastado por contusão.

O São Bento teve mais volume de jogo, porém, insistiu no jogo aéreo. Até ameaçou duas vezes, mas em jogadas que terminaram fora do gol. A melhor chance saiu num chute de fora da área de Diogo Oliveira, que o goleiro Tadeu rebateu e o lateral Éverton Silva chegou batendo. A bola ganhou altura e explodiu no travessão, aos 20 minutos.

O Oeste, preocupado em se defender, pouco chegou no ataque. Tanto que voltou mudado para o segundo tempo com a saída de Bruno Lopes para a entrada do atacante Carlinhos, revelação do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele tentou se movimentar, vindo buscar o jogo, mas também atuou como referência dentro da área.

No São Bento, a entrada de Everaldo no lugar de Lucas Crispim também empurrou o time mais à frente. Mesmo impondo uma pressão, o time sorocabano não conseguiu as infiltrações e muito menos as finalizações. Além disso, a defesa do Oeste se posicionou melhor para neutralizar a ameaça aérea.

Como o time da casa buscou o ataque e abriu espaços atrás, o oeste aproveitou, principalmente, com triangulações organizadas por Mazinho. Um chute dele, aos 22 minutos, quase surpreendeu o goleiro Rodrigo Viana que fez a defesa parcial. Pouco tempo depois saiu o gol sorocabano após Everaldo puxar a marcação de dois adversários. Diogo Oliveira recebeu na intermediária, ajeitou e soltou a bomba. A bola desviou em Rodrigo Souza, tocou no pé da trave esquerda e entrou aos 24 minutos.

Aos 30 minutos, Renan Freitas arriscou tudo tirando o lateral Bruno Lima para a entrada do atacante Claudinho. Mas, nesta altura, Paulo Roberto Santos já tinha reforçado sua marcação para garantir a merecida vitória. Só deu tempo de Marcelinho e Guilherme Romão se desentenderem e serem expulsos já nos acréscimos.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, a partir das 16h30. O São Bento vai encarar o Paysandu, em Belém (PA), enquanto o Oeste vai receber o Vila Nova-GO, na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 0 OESTE

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Éverton Silva (Doriva), Luizão, Douglas Assis, e Paulinho; Dudu Vieira, Fábio Bahia, Diogo Oliveira e Lucas Crispim (Everaldo); Walterson (Marcelinho) e Zé Roberto. Técnico: Paulo Roberto Santos.

OESTE - Tadeu; Bruno Lima (Claudinho), Lídio, Patrick e Conrado; Rodrigo Souza, Wallace Bonilha e Mazinho; Bruno Lopes (Carlinhos), Danielzinho e Léo Artur (Guilherme Romão). Técnico: Renan Freitas (interino).

GOL - Diogo Oliveira, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Souza, Patrick e Danielzinho (Oeste).

CARTÕES VERMELHOS - Marcelinho (São Bento). Guilherme Romão (Oeste).

RENDA - R$ 47.030,00.

PÚBLICO - 3.394 torcedores.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).