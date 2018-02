Ainda líder, Lyon perde seu segundo jogo pelo Francês Desta vez nem Juninho Pernambucano salvou o Lyon. O pentacampeão foi derrotado fora de casa pelo Toulouse por 2 a 0, neste sábado, pela 20.ª rodada do Campeonato Francês. Esta foi a segunda derrota do time no torneio. Os gols saíram no segundo tempo. Aos 15 minutos, Emana marcou o primeiro para o Toulouse e Elmander decretou o placar final aos 36. Para o volante Fabinho, a vitória do Toulouse valeu quase como um título. "Treinamos a semana inteira como se fôssemos disputar uma final de campeonato. A torcida também ajudou bastante neste sentindo e nos apoiou como faria numa final. Conseguimos ganhar do melhor time do futebol francês", disse o ex-jogador de Corinthians e Santos. Em 12 jogos, desde 1994, o Toulouse não vencia o Lyon. Apesar da derrota, o Lyon segue tranqüilo na liderança do Francês, com 50 pontos, 14 a mais que o vice-líder Lens - que neste sábado empatou em casa com o Lille, por 1 a 1. A rodada será completada neste domingo, com mais dois jogos. Em Saint-Etienne, o time da cidade recebe o Monaco e o Olympic Marseille visita o Rennes. Na quarta, Paris Saint-Germain e Toulouse jogam a partida que havia sido adiada por causa da chuva. Resultados deste sábado: Paris Saint-German 1 x 2 Valenciennes Lens 1 x 1 Lille Auxerre 1 x 0 Sochaux Bordeaux 1 x 1 Lorient Le Mans 2 x 0 Troyes Nantes 1 x 0 Nice Sedan 2 x 2 Nancy Toulouse 2 x 0 Lyon