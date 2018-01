Ainda na A-2, Portuguesa anuncia dois reforços para Série B Com o acesso praticamente garantido à elite do Paulistão, a Portuguesa começou o planejamento para retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O clube anunciou a contratação de dois reforços para a disputa da Série B, que começa no dia 11 de maio. O primeiro deles é o zagueiro Luis Henrique, de 28 anos, que estava atuando pelo Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. O jogador, que no ano passado jogou a Série B pelo Gama, assinou contrato por duas temporadas. O outro é o lateral-esquerdo Alex, de 27 anos, que também estava na equipe Gaúcha. No ano passado, o jogador atuou pelo São Caetano, que acabou rebaixado para a Série B. Ele também assinou por dois anos. A Portuguesa entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o São José, pela quinta rodada do Grupo 2 da Série A-2 do Paulistão. O time comandado por Vágner Benazzi precisa de um empate para subir. Na Série B, a Lusa estréia no dia 11 de maio, contra o Fortaleza, no Castelão.