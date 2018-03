Ainda restam três vagas na Série B1 A penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B1, completada neste domingo, ainda não definiu os quatro classificados de cada grupo. Mas deixou bem definida a briga que será travada na última rodada, no próximo fim de semana. Ainda existem três vagas em aberto. No Grupo 1, o Linense assumiu a liderança, com 26 pontos, após vencer o Velo Clube, por 3 a 0, em Rio Claro. O Santa Ritense, com 25 pontos, já está classificado, mas perdeu para o lanterna Fernandópolis, por 5 a 0. Apesar da vitória, o Fernandópolis, com 12 pontos, ainda luta contra o rebaixamento. As outras duas vagas devem ficar para Batatais e Tupã, com 18 pontos cada. Monte Azul e Velo Clube, com 15 pontos cada, ainda têm chances de classificação, mas também correm risco de rebaixamento. Pelo Grupo 2, o líder Ecus só empatou com o lanterna Guarulhos, por 1 a 1. O vice-líder Primavera perdeu para o vice-lanterna, o XV de Caraguatatuba, por 2 a 0. O Capivariano venceu o União Mogi, por 2 a 1, garantindo sua classificação ao lado de Ecus e Primavera. A quarta vaga deve ficar com o Mauaense. Na briga para fugir do rebaixamento, continua a briga entre Guarulhos e XV de Caraguatatuba. Estes são os resultados 13ª rodada: Fernandópolis 5 x 0 Santa Ritense; Velo Clube 0 x 3 Linense; Batatais 4 x 2 Lemense; Monte Azul 0 x 0 Tupã; Guarulhos 1 x 1 Ecus; Capivariano 2 x 1 União Mogi; XV de Caraguatatuba 2 x 0 Primavera, Mauaense 0 x 0 Palestra. Classificação: Grupo 1 - 1)Linense 26; 2) Santa Ritense 25; 3) Batatais e Tupã 18; 5) Velo Clube e Monte Azul 15; 7) Lemense 13; 8) Fernandópolis 9. Grupo 2 - 1) Ecus 29; 2) Primavera 24; 3) Capivariano 22; 4) Mauaense 19; 5) Palestra 16; 6) União Mogi 14; 7) XV de Caraguatatuba 8; 8) Guarulhos 7.