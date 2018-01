Ainda sem assinar, colombiano Marlos Moreno já treina no Flamengo

O Flamengo deverá mesmo ter Marlos Moreno como reforço para a temporada 2018. O atacante colombiano, que se destacou pelo Atlético Nacional, ainda não assinou contrato com o clube carioca, mas já apareceu no Ninho do Urubu nesta segunda-feira e treinou ao lado de seus novos companheiros.

Moreno desembarcou no Rio no último sábado e, inclusive, já teria sido submetido a exames médicos no Flamengo. O vínculo ainda não foi assinado e o anúncio oficial ainda não aconteceu porque restam alguns detalhes burocráticos para selar a negociação.

Isso não impediu que Moreno participasse do trabalho no CT rubro-negro nesta segunda. O atacante vestiu o colete verde, conversou bastante com Rodinei e realizou a atividade com bola comandada pelo técnico Paulo César Carpegiani. O colombiano, inclusive, foi um dos últimos a deixar o gramado.

A contratação de Moreno foi indicada pelo colombiano Reinaldo Rueda, que comandou o jogador no Atlético Nacional em 2016, mas mesmo com a saída do treinador para a seleção chilena, o Flamengo decidiu seguir com a negociação e reforçar o seu setor ofensivo.

Por mais que o clube ainda não confirme, Moreno deverá assinar contrato por empréstimo até o fim da temporada. O colombiano de 21 anos pertence ao Manchester City, mas vinha atuando pelo Girona até o fim do ano passado.

Moreno surgiu no Atlético Nacional e se destacou no início da campanha do título da Libertadores de 2016, tanto que foi contratado pelo City após a competição. O time inglês, então, o emprestou para o Deportivo La Coruña e para o Girona, da Espanha, mas o jogador decepcionou em ambos e ficou sem espaço.

A aposta do Flamengo é que ele volte a viver os bons momentos que teve com a camisa do Atlético Nacional. Marlos Moreno será o terceiro colombiano do elenco rubro-negro, ao lado do volante Cuéllar e do também atacante Orlando Berrío, com quem atuou no time de Medellín.